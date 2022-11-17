Російська влада не буде вести публічних переговорів з Україною, оскільки "публічних переговорів не буває". Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Дело в том, что, действительно, у украинских визави, скажем так, у них семь пятниц на неделе - то они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, потом они говорят, что они хотят переговоры, но публичные. При этом трудно себе представить вообще публичные переговоры, публичных переговоров не бывает, а тем более публичные переговоры в такой степени. Однозначно одно - украинская сторона не хочет никаких переговоров.

Читайте також у кремлі відкидають умову про виведення військ з України для початку переговорів

За словами Пєскова, це свідчить про те, що українська сторона не хоче жодних переговорів, тому "спецоперація триватиме, доки не будуть досягнуті її цілі". Які саме - він не уточнив.

Раніше у четвер, 17 листопада, Володимир Зеленський заявив про отримання певних сигналів від лідерів інших країн, які говорять про бажання президента росії володимира путіна поновити переговорний процес.

Глава держави запропонував публічний, а не кулуарний формат переговорів, "оскільки Росія веде з Україною публічну війну".

Читайте також Я не зачиняв двері для переговорів з росією - Зеленський

13 листопада The Wall Street Journal повідомило, що США порекомендували Україні сформулювати "реалістичні" переговорні вимоги, зокрема, відмовитися від мети повернути окупований Крим військовим шляхом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що розгляне можливість зустрічі з російським колегою сергієм лавровим, якщо від того надійде пропозиція.

На тлі стратегічних успіхів ЗСУ, зокрема, втечі російської армії з Херсона, офіційна Москва все частіше закликає Київ сісти за стіл переговорів "без попередніх умов".