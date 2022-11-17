Зеленський призначив Венедіктову послом у Швейцарії [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський призначив ексгенпрокурорку Ірину Венедіктову послом України в Швейцарії. Відповідний указ від 17 листопада опублікований на сайті глави держави.
Призначити ВЕНЕДІКТОВУ Ірину Валентинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Швейцарській Конфедерації.
На парламентських виборах 2019 року Ірина Венедіктова була обрана народним депутатом від партії "Слуга народу", вона йшла третім номером у партійному списку. У раді вона очолила Комітет з питань правової політики.
27 грудня 2019 року президент Зеленський призначив її тимчасово виконуючою обов'язки директора Державного бюро розслідувань.
17 березня 2020 року Верховна Рада схвалила призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора.
17 липня 2021 року Зеленський відсторонив її від посади, а 19 липня її звільнила Верховна Рада.
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