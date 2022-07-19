Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову [ Редагувати ]
Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України. Рішення підтримали 264 депутати.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Ірина Валентинівна Венедіктова народилася 21 вересня 1978 року в Харкові. Закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ. Вивчала курс Міжнародного комерційного арбітражу в Chartered Institute of Arbitrators.
На парламентських виборах 2019 обрана народним депутатом від партії "Слуга народу", № 3 у списку. Голова Комітету з питань правової політики у Верховній Раді IX скликання.
27 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Ірину Венедіктову тимчасово виконуючою обов'язки директора ДБР.
17 березня 2020 року Верховна Рада схвалила призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора. "За" проголосували 269 нардепів, "проти" - 38, "утрималися" - 47.
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