Арестович назвав сили росіян, які намагалися наступати на Гуляйполе [ Редагувати ]
російські військові намагалися наступати на Гуляйполе силами шести штурмових груп, але спроби виявилися невдалими.
Про це повідомляє раднык Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE" .
"На Запорізькому напрямі близько 6 штурмових груп у складі десь по 100-120 осіб із вчорашнього ранку намагалися буквально брати Гуляйполе. А підтримувала їх, вважай, БТГ. Мало виявилося для якихось подвигів, зараз не рухаються, більше 12 годин стоять на місці", - зазначив Арестович.
За його словами, серйозного настання не сталося. Фактично був місцевий рух, можливо, спроба розвідки оборони. На думку Арестовича, спроба вийшла невдалою.
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