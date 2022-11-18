З початку повномасштабної війни кремль бреше про свої військові досягнення в Україні. У звітах речника Міноборони рф конашенкова окупанти по кілька разів беруть під контроль ті самі населені пункти, знищують тисячі "Хаймарсів" та сотні літаків.

Для ілюзії успіху на полі бою оборонне відомство росії вигадало цілу купу евфемізмів, за якими почало приховувати реальну картину на фронті. Як шойгу та його підлеглі маніпулюють цифрами? Карина Вакарєва - розкаже.

Головний військовий пропагандист росії. Генерал ігор конашенков.

Россия не начинала военные действия, россия их завершает.

Щодня з екранів телевізора він звітує росіянам про успіхи окупантів на фронті. І якщо довго його слухати, то може скластися враження, що російська армія відступає, бо вже просто немає з ким воювати.

...больше 2 100 человек. ...уничтожено свыше 400 националистов.

24 лютого вранці владімір путін оголошує так звану спецоперацію, а вже в обід речник Міноборони рф рапортує:

В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

Сімдесят чотири. Ця цифра могла б прозвучати солідно, якщо не звертати увагу на арифметику, яку опісля оприлюднив сам Конашенков. Давайте рахувати разом. За його словами, у перший день під удар потрапили 11 аеродромів, чотири безпілотники "Байрактар", 18 радіолокаційних станцій та три пункти управління. А ще - база ВМФ та один гвинтокрил. У сумі - 38. Тобто, цифра - удвічі менша за заявлену! І хоч тези конашенкова плутаються і часто суперечать здоровому глузду, але - працюють. Бо ж росіяни звикли вірити у маячню.

Олег Саакян, політолог:

Вони, фактично, створили пропаганду постмодернову, 21 століття. Вона не несе картини світу, не переконує вас в чомусь. А подібно кислоті - роз'їдає ваші переконання і говорить "всі вруть, ніде правди нема".

Ніде, крім телевізора, де вже давно працюють за кремлівськими методичками та канонами пропаганди.

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Она должна быть очень плотной, интенсивной, должна многократно повторяться. И не должно быть очень много источников альтернативного мнения, альтернативного фактажа. Когда эти принципы выполнятся, в любую ложь можно заставить поверить.

Тож росія неприховано бреше. Їй навіть вдається знищити те, чого не існувало. Наприкінці грудня, 21, видання Flightglobal опублікувало довідник про військову авіацію країн світу. Кількість українських бойових "пташок" там теж є. Flightglobal нарахував їх трохи більше 130. Ну, а тепер послухаємо конашенкова.

Уничтожено 302 самолета, 155 вертолетов.

Виходить, що в України надсучасна армія. Бо у нас є - від'ємні літаки. І якщо в них влучити, то вони знову з'являються на озброєнні ЗСУ.

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Там, если суммарно посчитать, должны были уничтожить не просто всю авиацию, а двойную порцию авиации украинской. Все "Хаймарсы" должны были быть уже давно уничтожены. В итоге, когда берешь просто калькулятор и складываешь - не сходится.

До речі, про "Хаймарси". З першою появою на фронті американська зброя ювелірно знищує логістичні та ресурсні пункти окупантів. Тож не дивно, що у своїх брифінгах конашенков взявся з нею воювати.

Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две установки систем залпового огня "Химарс" производства США.

А вже за п'ять днів, безумовно, високоточними ракетами, було знищено склад з боєприпасами для "Хаймарсів". І так чи не щотижня. Всього у кремлі прозвітували про ліквідацію понад 30 одиниць західної зброї. Цифри вражають. Бо ж за офіційними даними Сполучені Штати передали нам всього - 16 установок. Тобто, конашенкову вдалося знищити "Хаймарсів" більше, ніж Україна отримала. Так звані "успіхи" окупантів спростував Пентагон, де ретельно слідкують за долею власної зброї в Україні. Там запевнили - втрат серед "Хаймарсів" - немає.

Олег Саакян, політолог:

Росіянам до сих пір розповідають про якісь абсолютно неспівставні з реаліями втрати, до сих пір розповідають про якісь перемоги на фронті, там, де їх і близько немає. Під це був створений, Орвелл називав це "новоязом" - певну мову, яка має замаскувати реальний стан речей. Коли несуть втрати, то про них просто мовчать. Коли щось знищують, то розповідають про взяття під контроль певних територій, міст, які як Маріуполь, були стерті з лиця землі.

Новомова рятувала і від поразок. Жодного разу під час брифінгів конашенков не сповіщав про відступ російських військових. Наприкінці березня, коли окупанти тікали з-під Києва, прессекретар назвав це так -

на Киевском и Черниговском направлении происходит плановая перегрупировка войск.

В якийсь момент вся ця термінологія почала підводити конашенкова, бо всупереч проблемам, а їх з контрнаступом ЗСУ ставало все більше, потрібно було вигадувати успіхи "другої армії світу". І якщо реальних перемог не вистачало, доводилося повторювати старі. Наприклад, героїчне взяття "Пєсок" відбулося 5 серпня.

В "ДНР" под контроль союзных войск перешел поселок Пески.

Потім 13 серпня.

В результате наступательных действий союзных сил - полностью освобожден населенный пункт Пески "донецкой народной республики".

А 12 вересня Шойгу відрапортував, що після "двох взятий Песок", вони, нарешті, прорвали оборону селища.

Взяли под контроль крупный узел обороны Вооруженных сил Украины в населенном пункте Пески.

Таких населених пунктів, які рашисти "захоплювали" більше одного разу, у звітах конашенкова ми нарахували аж 25. В основному у Донецькій та Луганській областях. Зрештою, речник і сам заплутався в географії України. Й в одному зі своїх брифінгів назвав неіснуючу область.

В районе населенного пункта Преображенское Павлоградской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

захарова, МЗС рф:

игорь конашенков транслирует уверенность. Каждый день по несколько раз, заряжает таким эмоциональным, так сказать, драйвом.

Ну звісно ж, відчуваєш драйв, коли розповідаєш росіянам про контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Міноборони росії спочатку намагається заспокоїти глядачів і розповідає про підкріплення, яке вже на носі.

Кадры от нашего министерства обороны, которые мы получили только что - идет переброска техники и личного состава.

А потім виявляється, що підкріплення надіслали, аби дати російським солдатам відступити. Втім, зрозуміло одне - із брифінгів конашенкова ми ніколи не дізнаємось про контрнаступ українських захисників під Херсоном, ні про затоплення крейсера "москва", ні про знищену переправу на Сіверському Донці.

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Судя по последним рейтингам, там уже передачи скабеевой и соловьева, они вылетили из топ-10 просматриваемых программ на рос-тв. Когда поражения начались на фронте. Когда победные были новости только - вот мы уже под Киевом, сейчас возьмем, тут всю Украину окружили - вот тогда россияне охотно смотрели. Никто не хочет наблюдать вживую поражения собственной армии, армии, которую ты считал непобедимой.

А ми тим часом будемо й далі розвінчувати міфи. І головне - зберігати спокій та вірити у Збройні сили України.