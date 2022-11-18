Танки, БТРи, гаубиці й навіть вертольоти! Від початку повномасштабної війни головним постачальником озброєння Україні залишається росія. Чи не щодня на полях битв і на деокупованих територіях наші бійці знаходять цілком придатні для бою російські машини та склади боєприпасів.

Зараз збирають врожай на щойно деокупованій Херсонщині. Що там знаходять? Дивіться в сюжеті, створеному спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Свою втечу з Херсона російські пропагандисти називають "вдало виконаною операцією"...

Втім для наших захисників - зараз ідеальний час збирати трофеї на полях та в лісосмугах!

Техника 42 батальйона медецинского пункта. Виктор Викторович ваши комментарии! - Нормально, бл** отак піда** хай знають всі позабираємо!

Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України:

Залишили і реактивні системи залпового вогню, залишили і танки, залишили і артилерійські установки.

Вперше з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну наші бійці "затрофеїли" на Херсонщині ось цей вертоліт Мі-8!

Я не знаю хто там віджимає танки, щось таке - но ми віджали вертольот.

Євген Дикий, науковець, ветеран батальйону "Айдар":

Вертоліт виглядає ціленьким. У мене немає інсайдів, що там всередині в нього чи дійсно він здатен літати? Як мінімум вони його не спалили.

За оцінками військових експертів - за вісім місяців повномасштабної війни - росія стала найбільшим "постачальником" зброї та техніки для України. Про це свідчать і дані розслідування журналістів зі США.

Одних лише російських танків у нас уже понад чотири з половиною сотні (460)! Навіть західні країни-партнерки всі разом надали нам менше (380).

Чи не найбільше зброї російське військо подарувало нам, тікаючи з Харківщини. Ось, зокрема, трофейний російський Бтр-80.

Позивний "Музикант", військовослужбовець Збройних сил України:

Поступила інформація, що в сірій зоні стоїть БТР, видвинулись туда, взяли акумулятори, взяли топливо, взяли інструмент. Пошкоджено було рульове управління осколками. Наш командир сів за кермо і на одніх руках, без рульового пригнали його в Ізюм. Трохи підремонтували, підфарбували й техніка вже в строю Збройних сил України виконує бойові завдання.

Євген Дикий, науковець, ветеран батальйону "Айдар":

На Харківщині там взагалі було можна залити солярку і прямо їх наздоганяти. Нам не треба для неї перенавчатися у росіян абсолютно все те саме, що було у нас на початок цієї війни. За час війни у нас з'явилися нові натівські системи на них треба хоч якийсь час вчитися. А то що в oрків, - те саме радянське, навіть якщо вона вважається новим "русским аналоговнетним".

Певно, врахувавши свій гіркий досвід ганебної втечі на Харківщині, відступаючи на Херсонщині, росіяни стали знищувати техніку та зброю, яку не встигли переправити на лівий берег Дніпра.

Євген Дикий, науковець, ветеран батальйону "Айдар":

Розмовляв зі своїм другом, який зараз там в одній із самих славних бригад. Він каже, що на кілометр маршруту приблизно п'ять одиниць техніки, але вся спалена. Тобто цього разу вони її підривали вони її палили.

Щоправда "спалена" - далеко не завжди синонім слова "знищена" - ділиться ветеран війни Євген Дикий. Нерідко наші вправні ремонтні підрозділи здатні "воскресити" вороже залізяччя майже з попелу!

Євген Дикий, науковець, ветеран батальйону "Айдар":

З мого навіть власного досвіду коли треба спалити техніку в польових умовах, далеко не завжди це можна зробити так, щоб вона була не відновленою. Тобто значна її частина знову стане в лави ЗСУ, але тепер це потребуватиме ремонту. Поки нам залишили металобрухт. Ми його будемо приводити до ладу і вже потім воно зможе поїхати до своїх колишніх хазяїв.

Ось лише одне з підтверджень. Цей російський міномет наші хлопці знайшли не дієздатним. Однак, в умілих руках українських ремонтників - зброя знову запрацювала!

Позивний "Оскар", військовослужбовець Збройних сил України:

Цей міномет був зроблений грубо говоря з двох мінометів. Тому що всі міномети, які вони бросали - були необстріляні. Вони бросали їх у такому стані, що вони не можуть стріляти. Ми відремонтували ствол відремонтували червячний механізм та підлагодили під наш приціл.

Нерідко трофеї для українських захисників збирають селяни. Цей дідусь на Херсонщині вкрав у "другої армії світу" гранатомети й віддав нашим бійцям.

"Сузукі" спи**ив у них, чи як воно там називається? - Дві труби маєш? - Да.

А ця бабуся передала українським воїнам патронну стрічку, яку рашисти забули забрати, тікаючи з її села.

Дивись, як зустрічають нас на рідній землі!

Євген Дикий, науковець, ветеран батальйону "Айдар":

Наші люди в цьому сенсі показали їм, що вони не тільки проти ЗСУ воюють, що тут реально за кожного, за кожного куща, з кожного погребу їм тут показують, що це Україна.

Та все ж експерти радять мирним людям бути обережними з ворожою зброєю. Адже нерідко підступні росіяни залишають по собі вибухонебезпечні предмети.