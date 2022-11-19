З російського полону повернули трьох морських піхотинців [ Редагувати ]
Україна повернула з російського полону трьох морських піхотинців. Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗСУ.
З російського полону визволені троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України.
Звільненим військовослужбовцям була надана першочергова медична, психологічна допомога.
Військово-Морські Сили України вкотре доводить, що лозунг "Своїх не полишаємо" для нас не просто слова.
Більше деталей про повернення захисників не повідомляється.
Варто зазначити, що у листопаді значно пришвидшився обмін військовополоненими з росією. 3-го листопада з полону повернули 107 українських захисників, 5-го - 19 прикордонників, а 11-го - ще 45 військових.
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