Україна повернула з полону 52 захисників (відео) [ Редагувати ]
В Україну з полону внаслідок обміну повернулися 52 українські захисники. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Наші повертаються додому. Провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 52-х наших людей - офіцерів, медиків, сержантів та солдат. Серед них - 12 бійців НГУ, включно з двома "Азовцями", 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних. Додому повертаються захисники "Азовсталі", оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя.
У ворога вдалося виміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на "Азовсталі" і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю.
Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем "Москва", а ще моряка з острова Зміїний. Також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні.
Раніше ватажок "днр" пушилін повідомляв, що обмін проведуть за формулою 50х50 і Україні повернуть в основному військовослужбовців ЗСУ.
Нагадаємо, 26 жовтня, Україна повернула з полону 10 військових. Також було передане тіло американського добровольця, який воював за Україну.
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