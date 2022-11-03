З полону повернули 107 українських захисників (відео) [ Редагувати ]
З російського полону вдалося повернути 107 українських захисників. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Сьогодні ми провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 107 воїнів - 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці серед яких троє "азовців".
74 бійця захищали "Азовсталь". Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.
Керівник Офісу президента повідомив, що вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, з "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла.
Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії.
Нагадаємо, 29 жовтня Україна повернула з полону 52 захисників.
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Провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 52-х наших людей - офіцерів, медиків, сержантів та солдат. Серед них - 12 бійців НГУ, включно з двома "Азовцями", 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних. Додому повертаються захисники «Азовсталі», оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя
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