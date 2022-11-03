З російського полону вдалося повернути 107 українських захисників. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Сьогодні ми провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 107 воїнів - 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці серед яких троє "азовців". 74 бійця захищали "Азовсталь". Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.

Керівник Офісу президента повідомив, що вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, з "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла.

Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії.





Нагадаємо, 29 жовтня Україна повернула з полону 52 захисників.