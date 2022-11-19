Запеклі бої під Соледаром не вщухають: ексклюзивний репортаж з передової [ Редагувати ]
Російський винищувач Су-35С збили сьогодні українські військові під Бахмутом, на Донеччині. Тим часом ворожа піхота на цьому напрямку намагається майже цілодобово штурмувати позиції Збройних сил України. Про ще одну гарячу точку - Соледар, який тримають українські сили оборони, розкаже наш воєнний кореспондент Стас Кухарчук.
Запеклі бої під Соледаром не вщухають - авіація та артилерія працюють тут цілодобово. Саме місто на навколишні села рашисти буквально рівняють із землею. Місцеві жителі в розпачі, адже куди і коли прилетить наступного разу - ніхто не знає…
- Проїдьте далі, подивіться на кожній вулиці, та в основному ноччю. - Вночі? - Ну послєдній раз було.
А проїхатись місцевими грунтовими дорогами - ще те завдання. Через постійні дощі - шляхи просто розкисли. На слизькій багнюці пан Віктор чимдуж намагається втримати кермо свого повнопривідного пікапа. Каже застрягти тут - це вірна смерть, адже росіяни накривають тут кожен метр. Розбиті села - цьому зайвий доказ.
Зараз просто нищать, просто нищать те село - тут нікого вже немає. Цілодобово, та й ми тоже не змовкаєм.
Хоча умови роботи нашої артилерії вкрай ускладнились. На позиціях теж суцільне болото.
Ось так, сковзаючись на багнюці, розрахунок старенької гаубиці Д-30 швидко намагається дістатись до гармати. Рашисти пішли в черговий штурм Соледару і в такі хвилини від спритності артилеристів залежить життя наших піхотинців.
Відпрацювавши, хлопці так само по багнюці біжать в укриття - для російської артилерії наші гармаші - ціль пріоритетна. Навідникові із позивним "Малий" трохи за двадцять, але за мірками нещадної війни - він вже досвідчений воїн. На передовій він з самого початку вторгнення, тому про свою пекельну роботу розповідає абсолютно спокійно.
Позивний "Малий", військовослужбовець ЗСУ:
Дають ціль, ми стріляємо, а вже потім дізнаємся - попали по цілі, скільки, до чого танк, колона - це все.
Військові не приховують - на цьому напрямку російська артилерія переважає за кількістю. Хоча геть не за якістю…Хлопцям важко не тільки через погодні умови, а й через брак снарядів - 122 міліметрові боєприпаси і досі справжній дефіцит. В боєкомплекті цієї гармати суцільний вінегрет - снаряди чеські, румунські і навіть німецькі.
Наприклад цей. Навіть не можу сказати, це німецький якийсь. 22-го року виробництва. Вінігрет, так, але дякувати Богові, що маємо хоч чимсь боронити нашу країну, хотя би так.
І боронять хлопці її справно. Попри перевагу у піхоті та артилерії за понад чотири місяці безперервних штурмів московитам на цьому напрямку так і не вдалось просунутись уперед.
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Окупанти штурмують місто піхотою, а їхня артилерія не змовкає ні на хвилину. Запеклі бої вже точаться на околицях, але пробити нашу оборону росіянам не вдається.
Кореспонденти Військового телебачення побували на одній із позицій та побачили як там попрацювали бійці інженерних підрозділів.
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