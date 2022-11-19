Німецький стиліст Франк Петер Вільде щодня знімає синьо-жовті селфі в ліфті: розмова зі знаменитим берлінцем [ Редагувати ]
Сотні фото - на підтримку України. Німецький стиліст Франк Петер Вільде щодня знімає синьо-жовті селфі в ліфті і виставляє їх на своїй сторінці в інтернеті. Про моду і політику, погрози із росії і подарунки від українців - Вільде розповів нашій кореспондентці Тетяні Логуновій.
У вишиванці і у віночку. З соняшниками і шматком стиглого соковитого кавуна. У рожевому капелюсі, який не знімає фронтмен гурту Калуш Оркестра, і з номером часопису Time, на обкладинці якого український президент. В інстаграмі берлінця Франка Петера Вільде сотні селфі. Й усі - в синьо-жовтих кольорах, з українською символікою.
Франк Петер Вільде, стиліст, симпатик України:
Якщо ви порахуєто фото, то точно знатимите скільки днів йде війна. У кожного образа є свій посил. Утім, один знімок все ж я би виділив, це фото у вишиванці. Кілька місяців тому я працював з асистентом з України і сказав йому, що хотів би мати традиційну українську сорочку. Той показав мені інтернет-магазини і я замовив свою першу вишиванку з України.
Франк Петер Вільде - стиліст, який дуже цікавиться політикою. І вважає, що за допомогою моди можна і треба висловлювати свою громадянську позицію. Він боровся за легалізацію одностатевих шлюбів, виступав проти виходу Британії з ЄС та приходу до влади Дональда Трампа. А з кінця лютого усі ліфтолуки в його стрічці присвячені Україні.
Франк Петер Вільде, стиліст, симпатик України:
Перше фото з української серії я зробив 22-го лютого, вже було зрозуміло, що ситуація дуже тривожна. Я вдягнув синьо-жовтий одяг і підисав фото словами з гімну України. І вирішив для себе: якщо почнеться війна, я буду робити фото на підтримку України. Щодня, поки вона не завершиться.
До протесту проти війни в Україні Франк долучає і своїх зіркових клієнтів. Це він вдягнув відому співачку Сару Коннор у просту чорну футболку з написом "Ні війні". Такі ж футболки стали продавати після концертів співачки.
Сара Коннор, співачка:
Ви пишете мені і питаєте, де придбати такі футболки. Першу партію розкупили після першого ж концерту, але ми пошили ще і скоро їх можна буде замовити онлайн. Усі гроші від продажу ми передамо на підтримку України.
Яскраві селфі помітили і в росії. Головні пропагандисти кремля зацькували Вільде в ефірі своїх ток-шоу і стилісту почали надходити погрози. Відтоді, з міркувань безпеки, він більше не запрошує журналістів додому. Всі інтерв'ю дає на вулиці.
Франк Петер Вільде, стиліст, симпатик України:
Вони взяли фото з моїх соціальних мереж і показали їх по телебаченню. Причому, повибирали знімки, які підкреслюють мою сексуальну орієнтацію. І сказали - дивіться, це єдині друзі України! З такими друзями і ворогів не треба! Нехай дружать, а ми захищатимемо нашу чисту російську душу. Повна маячня.
А от українці шлють подяки і… подарунки. Презент від молодого українського дизайнера Франк Петер Вільде отримав за кілька годин до нашої зустрічі.
Франк Петер Вільде, стиліст, симпатик України:
Піджак український, сорочка теж, а ось футболка, я отримав її сьогодні вранці, від молодого українського дизайнера Артура. Тут нецензурне побажання путіну. Зазвичай я уникаю таких висловів, усі мої посили позитивні. Але після новин про масовані ракетні обстріли України, про знищення об'єктів інфраструктури, про знайдені камери тортур в Херсоні, я вирішив її вдягти.
Речі українських дизайнерів Вільде носить залюбки. Вони йому дуже подобаються.
Франк Петер Вільде, стиліст, симпатик України:
У вас багато сучасних крутих дизайнерів і їх роботи треба показувати вже зараз. Адже коли Україна виграє війну, треба буде відбудовувати країну, її економіку. І вже зараз варто починати демонструвати український потенціал.
Після війни Вільде планує відвідати звільнений український Крим. І, звісно, запостити із цієї подорожі чергову серію селфі.
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