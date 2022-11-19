Розважально-навчальний проєкт для дітей запровадили у різних містах України. Його головна мета - допомогти маленьким переселенцям справлятися зі своїми емоціями та знайти нових друзів. Як ідею реалізують у Черкасах - бачила наша знімальна група.

Маргарита з дітьми любить прогулюватись вулицями Черкас. Родина сюди переїхала з Херсону і маленька донечка рідного міста ще не бачила, бо ж народилась вже після втечі з окупації. А от 5-річний Михайло розуміє вже добре, що таке "рускій мір".

Маргарита Челпан - переселенка з Херсона:

Він бачив російських військових, він бачив машини, він називав їх монстр-траки, коли їхали, він розумів і зараз розуміє, що трапилось, що на нас напали, іде війна. Ми намагаємось спілкуватись, що все добре, шо нас захищає наше ЗСУ.

Аби Михайлик знайшов нових друзів і комфортніше почувався у новому місті, мати приводить його на безкоштовні заняття "Співдія заради дітей".

Так дітлахи бавляться, якщо під час занять лунає тривога - уся малеча із викладачами переходить в укриття. Аьона з Харкова сьогодні вперше привела на заняття доньку. Живе спілкування для неї, каже, це зараз справжній скарб.

Альона Рятушняк - переселенка з Херсона:

Зараз моя дитина навчається у першому класі, перший клас у нас онлайн, тож спілкування з однолітками воно обмежене дуже і з однокласниками ми не бачились ні разу в живу. Їй треба знаходити нових друзів, я не знаю скільки ми будемо в цьому місті залишатись.

Настя трохи соромиться, але посміхається. Школярка зізнається - сумує за друзями із Харкова, а ще навчилась мріяти по серйозному.

Анастасія Ратушняк - переселенка з Харкова:

Раньше только на день рождения на планшет, на скетбогрд мечтала, еще на что-то, а сейчас мечтаю домой вернуться и чтоб как раньше было.

Після відбою тривоги заняття вже продовжують у класі.

Уроки і майстер-класи для кожної нової групи діток тривають місяць. Включають вони три частини: спілкування, ігри та арт терапія.

А ще малеча в ігровій форма вивчає історію, георграфію та мову. Сьогодні знайомляться із культурою Великої Британії і мають зробити корону кожен для себе.

А найголовніше, що під час таких занять дітлахи заводять нових друзів і в спілкуванні позбавляються стресу.

Галина Діденко - менеджер проєкту:

Основне завдання - це психоемоційне розвантаження, щоб дитина відволіклась від сьогодення, від війни. Ми не підвищуємо на дітей голос, ми на них не кричимо, Ми поширюємо таку політику, що ти все можеш, якщо щось не можеш - ти піднімаєш ручку і ми обов'язково поможемо, щоб дитина тут відчувала себе в безпеці.

Такий проект нині реалізовують у 16 містах України, аби якнайбільше українських дітей змогли якнайшвидше адаптуватись і по-дитячому радіти життю, поки чекають повернення у свої рідні міста і домівки.