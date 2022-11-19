Є два способи досягнення миру в Україні. І вибір, який з цих способів обрати, лежить на солдатах російської федерації.

Про це повідомляє в Twitter керівник Офіса президента України Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, мир в Україні буде тоді, коли жодного російського солдата не залишиться на українській землі.

"Цього можна досягти двома способами: вони йдуть або з неї - або в неї. Вибір прийменника лишаємо за ними: Україна - вільна країна", - констатував він.

Нещодавно Андрій Єрмак заявив, що рф офіційно не зверталася до України щодо мирних переговорів. І додав, що будь-які переговори, які не базуються на суверенітеті та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, є "неприйнятними".