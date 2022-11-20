Під окупованим Мелітополем пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: fonar.tv
У неділю, 20 листопада, мер Мелітополя Іван Федоров заявив про те, що під тимчасово окупованим Мелітополем пролунало кілька вибухів. Про це він написав у Telegram.
За його словами, вибухи пролунали в районі селища Веселе поблизу залізничної станції.
Федоров додав, що більш детальні подробиці події все ще уточнюють.
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