Росіяни стають більш вразливими біля Сватового - британська розвідка [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російські військові стають більш вразливими у районі Сватового Луганської області. При цьому командування хоче зберегти контроль над містом.
Про це повідомляє зведення британської розвідки.
За даними розвідки, протягом останніх семи днів навколо Сватового тривають інтенсивні артилерійські перестрілки. Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують віддавати перевагу будівництву оборонних позицій, які, ймовірно, частково укомплектовані погано навченими мобілізованими резервістами.
"Завдяки тому, що південно-західна лінія фронту Росії тепер більше захищена вздовж східного берега річки Дніпро, сектор Сватове тепер, ймовірно, є більш вразливим оперативним флангом російських військ", - повідомляють у розвідці.
Також зазначається, що російські лідери, швидше за все, розглядатимуть збереження контролю над Сватовим як політичний пріоритет, оскільки воно є достатньо великим містом у Луганській області.
При цьому командирам, ймовірно, досить тяжко підтримувати надійну оборону. Вони також намагаються забезпечити ресурсами наступальні операції південніше Донецька.
Розвідка додає, що як оборонна, так і наступальна спроможність росії продовжують стримуватися через гострий брак боєприпасів і кваліфікованого персоналу.
по темі
Російські окупанти у ніч на 21 листопада обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога постраждав цивільний
Україна потребує ще до 200 танків та низку техніки
Спроби західних країн переконати Київ вести переговори з москвою після серії великих військових перемог українців є безглуздими
Влада України разом з союзниками почала розробляти декларацію про повітряний щит для нашої країни
За останні два місяці на деокупованих територіях Харківської, Донецької та Херсонської областей виявлено понад 700 тіл вбитих та загиблих осіб