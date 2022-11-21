Російські військові стають більш вразливими у районі Сватового Луганської області. При цьому командування хоче зберегти контроль над містом.

Про це повідомляє зведення британської розвідки.

За даними розвідки, протягом останніх семи днів навколо Сватового тривають інтенсивні артилерійські перестрілки. Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують віддавати перевагу будівництву оборонних позицій, які, ймовірно, частково укомплектовані погано навченими мобілізованими резервістами.

"Завдяки тому, що південно-західна лінія фронту Росії тепер більше захищена вздовж східного берега річки Дніпро, сектор Сватове тепер, ймовірно, є більш вразливим оперативним флангом російських військ", - повідомляють у розвідці.

Також зазначається, що російські лідери, швидше за все, розглядатимуть збереження контролю над Сватовим як політичний пріоритет, оскільки воно є достатньо великим містом у Луганській області.

При цьому командирам, ймовірно, досить тяжко підтримувати надійну оборону. Вони також намагаються забезпечити ресурсами наступальні операції південніше Донецька.

Розвідка додає, що як оборонна, так і наступальна спроможність росії продовжують стримуватися через гострий брак боєприпасів і кваліфікованого персоналу.