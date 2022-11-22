В Україні підготовлено вже понад чотири тисячі "Пунктів незламності". У випадку тривалих відключень світла люди зможуть завітати до них та отримати безкоштовні базові послуги, а саме інтернет, тепло, воду та інше.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Розгортаємо по всій країні й наш новий проект підтримки людей - "Пункти незламності". За підсумками цього дня, підготовлено вже понад чотири тисячі таких пунктів. Заплановано - ще більше", - заявив президент.

За його словами, якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота "Пунктів незламності". Там цілодобово та безкоштовно будуть надаватись усі базові послуги: електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Пункти працюватимуть обов’язково - при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо.

Президент заявив, що працює спеціальний сайт, на якому розміщено мапу таких пунктів по всій країні. На сайті та в усіх "Пунктах незламності" можна буде дізнатись, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

"Усі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи, які терористи воюють проти нашого народу і що вони намагаються зробити. Впевнений: допомагаючи один одному, всі ми разом зможемо пройти цю зиму", - додав президент.