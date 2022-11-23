Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені.

Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації в енергосистему. Про це повідомив "Енергоатом".

Радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі.



Щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена.

Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори - в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі.



Сьогоднішній ракетний обстріл спричинив і тимчасове знеструмлення більшості теплових та гідроелектростанцій, повідомляє Міненерго.

Внаслідок цього було знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії в усій країні. Відбуваються аварійні відключення. Відсутність електроенергії може вплинути на наявність тепло- та водопостачання.

Енергетики працюють, роблячи все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, але зауважують, що "зважаючи на масштаби уражень, знадобиться час".

Раніше повідомлялося, що аварійно зупинені усі енергоблоки Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.