Через ракетну атаку аварійно зупинені енергоблоки всіх українських АЕС [ Редагувати ]
Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені.
Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації в енергосистему. Про це повідомив "Енергоатом".
Радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі.
Щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена.
Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори - в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі.
Сьогоднішній ракетний обстріл спричинив і тимчасове знеструмлення більшості теплових та гідроелектростанцій, повідомляє Міненерго.
Внаслідок цього було знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії в усій країні. Відбуваються аварійні відключення. Відсутність електроенергії може вплинути на наявність тепло- та водопостачання.
Енергетики працюють, роблячи все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, але зауважують, що "зважаючи на масштаби уражень, знадобиться час".
Раніше повідомлялося, що аварійно зупинені усі енергоблоки Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.
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