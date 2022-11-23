На Київ летіла 31 ракета, 21 збила ППО, загинули троє людей - Кличко [ Редагувати ]
Російські війська запустили по Києву 31 ракету, 21 збили сили Протиповітряної оборони. Про це в ефірі телебачення повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
По інформації від військових - на місто Київ летіла 31 ракета, 21 ракета була збита. У нрас кілька втручань в об'єкти критичної інфраструктури. Зараз частина міста знеструмлена. Відсутнє водопостачання, працівники Київводоканалу та Київенерго працюють, щоб відновити.
Троє людей загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці. Серед них - 17-річна дівчина. Про це Кличко повідомив у Telegram.
Постраждали 11 мешканців столиці. 10 із низ госпіталізували в медзаклади міста. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.
Нагадаємо, у Київській області ракети влучили в багатоповерхівки, десятки поранених.
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