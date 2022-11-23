У Київській області російські ракети вразили житловий сектор та інфраструктурні об‘єкти, відомо про щонайменше 20 постраждалих та 1 загиблого.

У Вишгороді на Київщині є влучання в житловий будинок, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Київська область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання, повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Декілька прильотів в об’єкти критичної інфраструктури. Також маємо влучання в багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах.



Більше 20 постраждалих, яким вже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий.

За словами радника глави МВС Антона Геращенка, загинуло чотири людини.

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов ефірі національного телемарафону повідомив, що 8 постраждалих перебувають у тяжкому стані.