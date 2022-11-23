На Київщині ракети влучили в багатоповерхівки, є загиблі та десятки поранених (фото, відео) [ Редагувати ]
У Київській області російські ракети вразили житловий сектор та інфраструктурні об‘єкти, відомо про щонайменше 20 постраждалих та 1 загиблого.
У Вишгороді на Київщині є влучання в житловий будинок, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Київська область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання, повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
Декілька прильотів в об’єкти критичної інфраструктури. Також маємо влучання в багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах.
Більше 20 постраждалих, яким вже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий.
За словами радника глави МВС Антона Геращенка, загинуло чотири людини.
Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов ефірі національного телемарафону повідомив, що 8 постраждалих перебувають у тяжкому стані.
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