У Китаї за добу зафіксували найбільшу кількість заражень COVID-19 за всю пандемію [ Редагувати ]
У Китаї офіційно зареєстровано найбільше нових випадків зараження COVID-19 на день. Про це свідчать дані National Health Commission.
Було зафіксовано 31656 інфікованих. Це стало новим історичним рекордом у країні.
Серед виявлених медиками минулої доби, 23 листопада, 31 656 випадків зараження коронавірусом переважна більшість - 27 646 - було безсимптомне захворювання, тоді як тільки 4 010 випадків були симптоматичними.
22 листопада було 29 157 нових випадків. З них 2 719 симптоматичних і 26 438 безсимптомних інфекцій, які Китай вважає окремо.
Нові місцеві випадки зараження COVID-19 у Піднебесній є найвищими з квітневого піка. Так, раніше максимальний приріст інфікованих у країні - 29 411 випадків - реєстрували 14 квітня.
Наразі було зареєстровано один летальний випадок внаслідок коронавірусної хвороби.
Загалом у Китаї кількість загиблих через COVID-19 вже досягла 5232 людей.
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