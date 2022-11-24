"Дальше будет полное уничтожение Украины": лукашенко залякує Україну сісти за стіл переговорів (відео) [ Редагувати ]
Білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський має зголоситися на мирні переговори з росією, якщо хоче уникнути величезних жертв і повного знищення України. Про це він заявив журналістам на полях саміту ОДКБ у Єревані.
Всё в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского и Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, притом в огромном количестве, людей... Тяжело, трудно, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины... Это не то, что будет грозить потерей государственности, это будет уничтожение Украины...
Куда ни кинь - везде мирные переговоры. Мир и еще раз мир.
лукашенко зазначив, що з часом конфлікти між країнами забуваються, і навів приклад Другої світової війни.
Мы с фашистской Германией воевали, 30 миллионов погибло . Кто сегодня об этом вспоминает? В Беларуси и России немножко. То есть раны зарубцевались. Готовы не просто разговаривать – сотрудничать, дружить...
Так и здесь. Мы справимся. Мы все это загладим. Мы, наверное, сможем объяснить даже сейчас украинскому народу, что произошло.
Нагадаємо, Збройні сили України поширили термінове звернення до білоруського народу з закликом не допустити втягнення Білорусі у російську війну проти України.
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