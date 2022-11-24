ЗСУ терміново звернулися до народу Білорусі (відео) [ Редагувати ]
Збройні сили України поширили термінове звернення до білоруського народу з закликом не допустити втягнення Білорусі у російську війну проти України. Відповідне відео опублікував Генштаб ЗСУ.
Спецслужби рф готують провокації на вашій території, ціллю їх терактів можуть бути об’єкти критичної інфраструктури, зокрема – АЕС "Островець".
У Генштабі ЗСУ заявили, що росія намагається втягнути Білорусь у війну з Україною "будь-якими шляхами".
Українські захисники просять білорусів вимагати від їхнього керівництва дотримання статті 18 Конституції РБ, відслідковувати дії підозрілих осіб і транспорту біля об’єктів критичної інфраструктури, повідомляти про таке правоохоронців, а якщо не буде реакції з їхнього боку - інформувати світову спільноту всіма доступними способами.
Україна не вважає вашу країну, тим паче - ваш народ - ворогом... Ми не збираємося та не плануємо проводити ніяких агресивних дій на території РБ. Це - офіційна позиція України. Сьогодні чимало залежить від кожної людини, надіємося на вашу пильність і розуміння ситуації.
Нагадаємо, за даними розвідки, росія готує теракти у Білорусі.
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