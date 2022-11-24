"У вас є лише два варіанти": ЗСУ звернулися до російських і білоруських вояків (відео)

Генштаб Збройних Сил України звернувся до військовослужбовців росії та Білорусі з закликом не брати участі у війні проти України чи здаватися в полон, що гарантує збереження життя з подальшим поверненням додому