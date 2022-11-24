У Білому домі побоюються, що росія застосує в Україні хімічну зброю - Politico [ Редагувати ]
В адміністрації президента США Джо Байдена побоюються, що росія може застосувати в Україні хімічну зброю. Про це пише Politico з посиланням на джерела у Білому домі та у Пентагоні.
За словами співрозмовників агентства, такий розвиток подій у Вашингтоні вважають ймовірним, якщо російські війська продовжать втрачати позиції. Використання хімічної зброї може передувати ядерній конфронтації з НАТО.
У Білому домі вважають, що москва, зокрема, може вдатися до використання зброї, подібної до тієї, яка застосовувалася при отруєнні опозиціонера Олексія Навального. В атаці також можуть бути використані речовини, які легко приховати, що ускладнить покладання провини на кремль.
Водночас Politico наголошує, що США не мають розвідувальних даних, які б вказували на те, що хімічна атака неминуча.
Рада національної безпеки США відмовилася давати коментар виданню.
Раніше повідомлялося, що проти ЗСУ почали використовувати гранати хімічної дії К-51.
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