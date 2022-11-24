В адміністрації президента США Джо Байдена побоюються, що росія може застосувати в Україні хімічну зброю. Про це пише Politico з посиланням на джерела у Білому домі та у Пентагоні.

За словами співрозмовників агентства, такий розвиток подій у Вашингтоні вважають ймовірним, якщо російські війська продовжать втрачати позиції. Використання хімічної зброї може передувати ядерній конфронтації з НАТО.

У Білому домі вважають, що москва, зокрема, може вдатися до використання зброї, подібної до тієї, яка застосовувалася при отруєнні опозиціонера Олексія Навального. В атаці також можуть бути використані речовини, які легко приховати, що ускладнить покладання провини на кремль.

Водночас Politico наголошує, що США не мають розвідувальних даних, які б вказували на те, що хімічна атака неминуча.

Рада національної безпеки США відмовилася давати коментар виданню.

Раніше повідомлялося, що проти ЗСУ почали використовувати гранати хімічної дії К-51.