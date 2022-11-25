З Вугледару та Красногорівки вдалося вивезти ще частину людей

Без світла, зв'язку та води перебувають зараз мільйони українців у різних регіонах. Втім тимчасові побутові незручності навіть порівняти не можна із тим, що відбувається зараз на фронті та в яких умовах ЗСУ б'ються за нашу країну. Найгарячіше зараз на Донецькому напрямі. Подекуди там українським захисникам доводиться відбивати понад сотню атак росіян за добу. З останніми новинами війни за український Донбас - Євген Соломін.

На Луганщині - цілодобові дощі. Вони перетворюють українські чорноземи на місиво. Пересуватися, а тим паче воювати, у таких умовах непросто.

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації:

Наші захисники не можуть рухатися швидко. Але є і "плюси" - орки теж не можуть наступати технікою на Білогорівку. Чекаємо на морози, тоді "деокупаційні справи" підуть швидше.

Ці окупанти застрягли в Кремінських лісах. Пральних машинок ще не накрали. Тож мокрий одяг сушать…під дощем. При цьому ще й скаржаться - не сохне.

Парни в лесних условиях находят время, чтоби постираться, чтоби виглядеть хорошо.

Деокуповані села Сватівського району - порожні. Всі виїхали в евакуацію чи загинули від ракет рашистів. Немає навіть собак. У Стельмахівці періодично бувають лише наші солдати, і то, щоб селом вийти на позиції під трасу Сватове-Кремінна.

Бої тривають у районі Кузьмівки. Ворог побоюється тут нашого прориву. Тож стягує додатково мобілізованих, техніку та озброєння. Наші періодично завдають точних ударів по місцях дислокації орків та складах із боєкомплектами. Прилетіло в Кремінну та Новомикільське…

У Лисичанську, Кадіївці та Алчевську окупанти так само невдало покурили. У Кадіївці двічі. Востаннє - сьогодні вранці. Рознесло казарми, які вони облаштували в покинутих двоповерхівках.

За даними нашого Генштабу та тимчасово окупованій Новоайдарщині із сіл Денежникове та Штормове окупанти депортували місцевих жителів. Під приводом так званих контрдиверсійних дій протягом тижня вивезли близько 20 місцевих фермерів у невідомому напрямку.

У Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній та всій окупованій протягом цього літа території Луганщини росіяни та колаборанти навіть не роблять вигляд, що щось намагаються полагодити. Води, світла та газу немає. Тепла також. Сніг лежить і на вулицях, і у квартирах.

У Рубіжному повним ходом іде націоналізація житла. Оголошення про це з'являються на під'їздах будинків. Власниками відібраних в українців квартир стають зрадники, колаборанти чи російські військові.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

"Рускій мір" попрацював. Єдине, що вони можуть - залишати свою мерзотну символіку. Паскуди. Вміють грабувати, нищити та вбивати.

В окупованому Донецьку цієї ночі було гучно. В центрі фіксували прильоти.

На Донеччині Бахмут та Соледар - у зоні постійних атак окупантів. Це найгарячіший напрямок війни останніх тижнів.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

Ворог використовує всі види озброєння для знищення цивільної інфраструктури. Ворог посилює своє угруповання на Донбасі. Але ми знаємо про плани ворога та готові до них.

У Бахмуті залишається близько 15 тисяч мирних громадян. Практично усі пересиджують у підвалах. Вони рятують від осколків мін та ракет, але не від точного влучання.

Это второй подъезд! Третьего подъезда нету. Вот что осталося от дома...

Лінія фронту у деяких місцях проходить буквально по вулиці.

Пацаны, чтоб вы понимали: там за поворотм уже русские. Я знаю. Треба пішки підійти.

Батька та доньку правоохоронці забрали з підвалу, що майже на лінії фронту. Чоловік був поранений.

Докумнты бери, бегом! Все забирай! На выход! Бегом.

Відстань до автівки долали бігом, бо над головою з'явилися російські безпілотники та розпочався обстріл житлового сектору.

Все давай! Стартуем. Бегом.

Павло Дяченко, інспектор Бахмутського районного відділу поліції:

Ми виїхали з цього сектора. З волонтерами передали людей, евакуація пройшла успішно. Часу на роздуми ми не мали.

Поліція Донеччини та військові - єдині, хто продовжує їздити до найнебезпечніших районів та допомагають мешканцям вижити в умовах війни.

Полмесяца нету свету. В холоде сижу. - А как же ви вот єто? - Кирогазом чашечку подогрею.

Поліцейські привозять людям продукти, ліки, воду. Електрики, газу, води - немає. І не буде...

Тут даже если тонну привезеш не хватит. Так только ви и возите! Больше никто? Нет!

Волонтери та поліція обходять усі місця, де живуть люди, з'ясовуємо потреби.

Сейчас если заметет, то физически не доедем.

З Вугледару та Красногорівки вдалося вивезти ще частину людей.

Давай, давай мне кулак! Давай, Руся! Поехали!

Евакуація з Донеччини й надалі можлива! Людей вивозитимуть, допоки сніг не замете дороги.