Щодоби окупанти обстрілюють більше десятка населених пунктів на Запоріжжі. Майже від початку повномасштабної війни перебуває під ворожим вогнем і Комишуваська громада. По тамтешніх селах окупанти гатять щотижня. Як люди виживають під обстрілами - бачила Інна Гогой.

Ще кілька днів тому на цьому місці був житловий будинок, тепер - суцільні руїни. По домівках людей росіяни вдарили ракетою С-300. Тієї ночі пані Ніна та її родичі лише дивом залишились живі. Люди спали у своїх кімнатах, аж раптом усе навкруги почало сипатися...

Ніна, жителька Комишуваської громади:

Ну шкафи летіли на мене. І даже у мене отут у кімнаті цій, я поначалу тут була усе время, стояв шифанєр отой якому 50 год, які ще жовті-то, так його викинуло в слєдующую комнату і двері винесло.

Меблі, техніка, особисті речі та й хата, в якій жінка прожила не одне десятиріччя - геть усе знищено ворожим снарядом. Зараз люди потроху розбирають завали та намагаються залатати дах у напівзруйнованій літній кухні. Під час цього обстрілу у селищі пошкоджено з десяток житлових будинків.

Юрій Карапетян, голова селищної ради:

Слава Богу, всі живі. А це ми розуміємо, що вчергове показує, що агресор б'є по мирному населенню, по цивільним. Нема ніяких військових, ні лінії фронту. Просто нищить людей і все.

Росіяни обстрілюють громаду з перших місяців повномасштабної війни. По тому чи іншому селу прилітає щотижня, а той по кілька разів. Ворожими снарядами тут побито вже понад три сотні будинків.

Гостинці такі, нас угощали. Це скільки повиносили, повикидали.

Уламки від російського снаряда пан Віталій назбирав у власному дворі. Чоловік мешкає тут разом із дружиною. Під час останнього обстрілу їхній будинок пошкодило вибуховою хвилею. Побиті вікна та дах пенсіонери вже залатали. Радіють, що встигли до того, як почався дощ.

Віталій, житель Комишуваської громади:

Как бабахнуло і стьокла сразу як посипались задзвеніли ето.

Галина, жителька Комишуваської громади:

За вісім місяців ми все пережили і це, страх і ужас. Уродє воно гуде десь так, а потом, як пішло двері дрожать, вікна дрожать, ну як ви самі знаєте, а ми дальше живем.

Зараз у селах готуються до холодів: ремонтують будинки, облаштовують пункти обігріву та закуповують деревину. Деякі жителі заради безпеки виїхали, дехто вже повернувся. А є й ті, хто не збирається залишати свою домівку.