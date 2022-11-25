На сході залишається найскладніша ситуація, оскільки росіяни залучають там всі види ураження. Втім, на деяких ділянках фронту ворог набагато знизив свою інтенсивність через погодні умови.

Про це повідомляє речник Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Східний напрямок і далі залишається головним напрямком удару ворога. Там тривають найжорстокіші його дії, противник використовує всі види ураження, які у нього наявні. В першу чергу - це ствольна артилерія всіх калібрів. Також танки, РСЗВ, авіацію", - розповів Череватий.

Втім, за його словами, не дивлячись на це більш як чотири місяці ворог не може прорвати українську оборону в районі Бахмуту та на Авдіївському напрямку.

"Безперечно, погодні умови впливають (на наступальний потенціал ворога - ред.). В першу чергу ця осіння сльота, вона спочатку унеможливлює використання броньованої колісної техніки, а згодом і техніки на гусеничному ходу, типу БМП, танків, або ускладнює їх використання. На деяких ділянках фронту ми дійсно спостерігаємо, що ворог набагато знизив свою інтенсивність. Але, в той самий час, на багатьох ділянках залишається й атакувати", - зазначив Череватий.