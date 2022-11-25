На час використання технічної води тариф місто не змінювало

Вже 8 місяців як без питної води у кранах півмільйонне місто Миколаїв. Як альтернативу місцева влада подає у мережу солону воду. Але вона роз'їдає труби і речі в ній навіть не попрати. Комунальники безпереревно лагодять водогін.

Коли все запрацює на повну? Марина Михайловська з'ясовувала.

Пити не можна, митися - небезпечно для здоров'я, прати ризиковано.

Віктор, житель Миколаєва:

После стирки этой соленой водой особо портятся вещи от ржавчины. Вот посмотрите, данные пятна не выводятся.

Те, що тече з кранів миколаївців, - технічна вода. Навіть після очищення. Після того як на початку війни місто залишилося без прісної води з Дніпра, аби хоч якось полегшити життя, людям дали місцеву - лиманську.

Віктор, житель Миколаєва:

Я могу запустить стирку только вечером, потому что с утра ржавая вода идет.

Після семи місяців використання солоної води - у квартирах почали протікати бойлери, псуються комунікації, по місту постійні пориви труб та каналізації.

Олександр Зеленков, бригадир відділу водопровідної мережі:

Устраняем утечку на вводе на дом. Она скрытая, попадала раньше в сливную яму и выбегала наружу.

І такі виклики, пояснює бригадир щодня. Усувати їх доводиться за будь-яких умов - і під обстрілами, і під дощем.

Олександр Зеленков, бригадир відділу водопровідної мережі:

От этой соленой воды - она разрывает. Если раньше можно было хоть чоп забить и поставить хомут, сейчас она не держит.

Поки ремонтні бригади проблеми усувають, миколаївці сидять без води.

Борис Дуденко, генеральний директор КП "Миколаївводоканал":

Це такий яскравий приклад того, що відбувається з нашими трубопроводами після солоної води. Ці труби могли проіснувати ще 10-15 років. Але лише за декілька місяців солона вода зробила такий жах.

Загальна протяжність водопровідної мережі в Миколаєві 1200 кілометрів. 240 з них - сталеві труби, які знищує корозія. Необхідні масштабні ремонті роботи. А самотужки міський бюджет їх не осилить.

Борис Дуденко, генеральний директор КП "Миколаївводоканал":

Зараз ми співпрацюємо з донорами, з усіма бюджетами, які тільки можливо. З міжнародними організаціями, державним бюджетом, аби були знайдені ресурси по відновленню водопостачання в Миколаєві.

А це вже ремонт на частині водогону поблизу Херсона, з якої й почалися проблеми в миколаївців.

Борис Дуденко, генеральний директор комунального підприємства "Миколаївводоканал":

Це не випадкові потрапляння, чи й якийсь випадок. Це зумисний підрив, зумисне залишення Миколаєва без водопостачання і намагання створити ще додатковий вид зброї.

Відновлювальні роботи водогону Дніпро-Миколаїв розпочалися майже одразу після деокупації Херсону та розмінування. Зараз ремонт на завершальній стадії.

Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва:

Вже відремонтовані три точки підриву росіянами труби, залишилася ще одна точка. На даний час ми більше бачимо проблему в електроенергії, якої немає сьогодні на території нашої херсонської станції водозабору.

За прогнозами Олександра Сєнкевича, як тільки станцію водозабору вдасться запустити, за 3-4 дні, після підготовчих робіт, прісну воду подадуть в місто.

Борис Дуденко, генеральний директор комунального підприємства "Миколаївводоканал":

Солона вода наробила біди великої. Ще деякий час після того, як з'явиться прісна вода, ми будемо бачити воду не того кольору, не тої якості, але ця ситуація поступово виправиться.

На час використання технічної води тариф місто не змінювало. А чи вплине повернення прісного водопостачання на гаманці миколаївців, поки не відомо.