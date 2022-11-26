Порти як мішень. Авторитетні американські військові закликають негайно посилити охорону двох німецьких портів - у Гамбурзі та Бремерхафені. Передусім, від хакерських атак.

Чому ці порти мають важливе стратегічне значення не тільки для Німеччини, але для усього Північно-Атлантичного Альянсу і України - розкаже Тетяна Логунова.

Травень, у порт німецького міста Бремерхафен заходить вантажний корабель Arc Integrity. На борту судна зі Сполучених Штатів - медичне та військове обладнання, а ще тимчасові мости. Це американська допомога для України. У Бремерхафені її розвантажують і з Німеччини суходолом доправляють до країни-адресата.

Керол Петсонк, помічниця міністра транспорту США:

На борту транспортні засоби для українських військових, броньовані авто, які можуть витримати повітряні удари, бомби. Також тут є медичний транспорт - у цій жахливій війні дуже багато людей отримали поранення, тож Україні вкрай потрібні медичні засоби і можливість переправляти ці засоби туди, де вони потрібні.

Це знову Бремерхафен, але кілька років тому. В порту розвантажують американські танки, щоб залізницею перевезти їх до Польщі для навчання НАТО у Східній Європі. Альянс перевірятиме готовність свого східного флангу протистояти потенційним загрозам з боку росії.

Бремерхафен та Гамбург. Два портових міста, які називають воротами в Німеччину. Для країни ці порти мають надважливе економічне значення, для Північно-Атлантичного Альянсу - геостратегічне. Гамбург та Бремерхафен є опорними морськими портами НАТО в Європі. А відтак можуть стати потенційними цілями для російських хакерських атак.

Про таку загрозу німців та їхніх партнерів по НАТО попередив генерал Бен Ходжес. Колишній командувач сухопутних сил США в Європі закликав негайно посилити кіберзахист цих стратегічних об'єктів інфраструктури.

Бен Ходжес, колишній командувач сухопутних сил США в Європі:

Кіберзахист транспортної інфраструктури настільки ж важливий, як і наявність ППО для захисту портів. Бремерхафен та Гамбург мають величезне значення для Альянсу, для переміщення військового обладнання та техніки. Якщо ми не зможемо використовувати ці порти, Сполученим Штатам буде важко виконувати свої операційні плани.

Наскільки небезпечною може бути кібератака для портів, Ходжес зрозумів ще у 2017-ому, коли російські хакери атакували Україну.

Бен Ходжес, колишній командувач сухопутних сил США в Європі:

Кілька років тому стався такий інцидент - росіяни атакували українську податкову службу за допомогою вірусу NotPetya. Багато хто з вас знає, що віруси мають властивість поширюватися далеко за межі початкової цілі. І той вірус уразив підприємства по всьому світу. Але мою увагу привернула данська логістична компанія Maersk. Цей транспортний гігант зупинився. Повністю - не працювало нічого, крім одного лептопа. І тоді я зрозумів, наскільки ми вразливі.

Непокоять американців і спроби Китаю зайти у німецькі порти. Нещодавно Берлін дозволив китайській державній компанії Cosco придбати частину акцій контейнерного терміналу Гамбурського порту. Партнери з урядової коаліції вмовляли Олафа Шольца відмовити китайцям. Але канцлер вирішив інакше.