Люксембург передав Україні партію безпілотників [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Люксембург передав Збройним силам України безпілотники Primoco One 150. Їх виготовляли у Чехії.
Про це повідомляє Міністерство оборони Люксембурга, яке приводить Army Recognition.
Міністерство зазначило, що країна передала Україні шість безпілотних літальних апаратів Primoco One 150. Їх було закуплено у рамках військової допомоги українським військовим після вторгнення рф.
Безпілотник має максимальну злітну масу 150 кг, а час польоту до 15 годин. Загальний діапазон безпілотника сягає до 2000 кілометрів.
Також безпілотник може виконувати зліт і посадку в будь-який час доби, навіть за несприятливих погодних умов.
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