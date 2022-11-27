З 10 грудня у росії може розпочатися нова хвиля прихованої мобілізації для війни проти України. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 27 листопада.

За наявною інформацією, в російській федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення, з 10 грудня поточного року, чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ.

Нагадаємо, так звану "часткову мобілізацію" у росії оголосили 21 вересня. Пункт указу президента рф, у якому йдеться про те, скільки людей планують призвати на військову службу, засекречений. Міноборони рф повідомляло, що йдеться про 300 тисяч мобілізованих.

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Наприкінці жовтня було оголошено, що мобілізацію завершено та план щодо залучення людей до війська виконано. Водночас указ про завершення мобілізації опублікований не був. Низка ЗМІ повідомляє, що взимку кремль може провести другий етап мобілізації. Офіційно у кремлі такі плани заперечують.

Американські військові аналітики прогнозують, що нова хвиля мобілізації погіршить становище російських військ.