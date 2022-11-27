У росії готують нову хвилю прихованої мобілізації з 10 грудня - Генштаб [ Редагувати ]
З 10 грудня у росії може розпочатися нова хвиля прихованої мобілізації для війни проти України. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 27 листопада.
За наявною інформацією, в російській федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення, з 10 грудня поточного року, чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ.
Нагадаємо, так звану "часткову мобілізацію" у росії оголосили 21 вересня. Пункт указу президента рф, у якому йдеться про те, скільки людей планують призвати на військову службу, засекречений. Міноборони рф повідомляло, що йдеться про 300 тисяч мобілізованих.
Наприкінці жовтня було оголошено, що мобілізацію завершено та план щодо залучення людей до війська виконано. Водночас указ про завершення мобілізації опублікований не був. Низка ЗМІ повідомляє, що взимку кремль може провести другий етап мобілізації. Офіційно у кремлі такі плани заперечують.
Американські військові аналітики прогнозують, що нова хвиля мобілізації погіршить становище російських військ.
по темі
В окупованому Криму місцевим мешканцям почали масово роздавати повістки під підпис до російської армії. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ
Загальний темп бойових дій вздовж лінії фронту в Україні останніми днями сповільнився через негоду, однак інтенсивність боїв може зрости вже у перший тиждень грудня та наступні тижні. Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни
У росії призначили нового "смотрящего" за в'язницями на території рф та тимчасово окупованих територіях України. Ним став відомий кримінальний авторитет Армен Саркисян (прізвисько - Армен Горлівський). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони
За дев'ять місяців, які пройшли після початку вторгнення в Україну, росія витратила на війну $82 млрд - чверть річного бюджету. Витрати на війну зростають, а надходження до російського бюджету від продажу енергоносіїв скорочуються. У 2023 році російський бюджет може не впоратися з таким навантаженням
Збройні сили України поширили термінове звернення до білоруського народу з закликом не допустити втягнення Білорусі у російську війну проти України. Відповідне відео опублікував Генштаб ЗСУ. За даними розвідки, росія готує теракти у Білорусі