Заздалегідь передбачити дату нового ракетного удару російської армії по Україні неможливо, але завжди треба бути до нього готовими.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Наступний тиждень вже завтра. Готуємось завжди. Можна очікувати будь-коли цих ударів, тому розслаблятися не потрібно, а навпаки готуватися. Ніхто нічого не приховує, але говорити заздалегідь про дату удару неможливо.

За його словами, невідомо, коли будуть обстріли. Але противник їх завдає з певною періодичністю, її можна простежити за статистикою.