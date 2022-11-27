У ЗСУ розповіли про можливість ударів росії наступного тижня [ Редагувати ]
Заздалегідь передбачити дату нового ракетного удару російської армії по Україні неможливо, але завжди треба бути до нього готовими.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Наступний тиждень вже завтра. Готуємось завжди. Можна очікувати будь-коли цих ударів, тому розслаблятися не потрібно, а навпаки готуватися. Ніхто нічого не приховує, але говорити заздалегідь про дату удару неможливо.
За його словами, невідомо, коли будуть обстріли. Але противник їх завдає з певною періодичністю, її можна простежити за статистикою.
Коли буде удар, у мене поки інформації немає. Готуватися треба завжди.
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