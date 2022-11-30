У Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
У середу зранку, 30 листопада, в Херсоні повідомляють про звуки вибухів. Про це повідомляє suspilne.media.
Вони трапились без оголошення повітряної тривоги.
У Херсоні чутно вибухи.
Зазначимо, що мешканці міста 29 листопада чули вибухи 5 раз за день.
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