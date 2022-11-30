Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу [ Редагувати ]
Німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
Резолюція була прийнята більшістю голосів, без підрахунку, шляхом підняття рук.
Депутати від Соціал-демократичної партії, Зелених, Вільної демократичної партії, а також опозиційного Християнсько-демократичного союзу підготували позапартійну резолюцію, в якій висловлюються за визнання Голодомору геноцидом.
"Від голоду та репресій постраждала вся Україна, а не лише її зерновиробничі регіони. З сьогоднішньої точки зору, історико-політична класифікація як геноцид очевидна. Німецький Бундестаг поділяє таку класифікацію", - йдеться у документі.
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