На черговому засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглядали наміри окупантів та готували потужну протидію цим планам.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головні питання Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська області, Крим, прифронтові території та наш державний кордон", - йдеться у заяві.

Президент зазначив, що члени засідання проаналізували наміри окупантів та підготували потужнішу протидію цим планам, ніж зараз.

"Енергетика та звʼязок. Фіксуємо результати того, що вже зроблено для захисту наших систем. Готуємо нові рішення. Енергетики та комунальні служби роблять усе, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час", - зазначив президент.