Європейський союз може заблокувати соцмережу Twitter, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, якщо та не буде дотримуватись правил ЄС з модерації контенту.

30 листопада глава європейської промисловості Тьєррі Бретон провів відеозустріч з Маском, де заявив, що у разі недотримання правил, Twitter можуть заблокувати або оштрафувати на суму до 6% від світового обігу.

"Twitter має дотримуватися контрольного списку правил, включно з відмовою від довільного підходу до відновлення заблокованих користувачів, агресивного поширення дезінформації та згодою на "широкий незалежний аудит" платформи до наступного року", - пише видання.

Також зазначається, що серед вимог ЄС є надання чітких критеріїв за якими користувачів можуть забанити.