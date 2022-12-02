В Офісі президента України уточнили втрати в українській армії у війні з росією. За офіційними даними, налічується від 10 тисяч до 13 тисяч загиблих.

Про це заявив радник ОПУ Михайло Подоляк в ефірі каналу 24.

Так він прокоментував слова президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, яка помилково назвала у десять разів більшу кількість.

"Безперечно, пані Урсула помилилася - це очевидно. Тому вони видалили це відео, прибрали ці цифри - у нас є офіційні оцінки Генштабу, які озвучує верховний головнокомандувач. Вони становлять від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих... Так, у нас більше втрат через поранення", - наголосив посадовець.

Водночас число загиблих мирних жителів - не 20 тисяч. Кількість значно більша, враховуючи масові поховання, які виявляють після деокупації територій.

"Ми говоримо на різних міжнародних майданчиках, що росія воює не з військовими там вона програє війну. Вона воює з цивільним населенням", - додав він.

Раніше у заяві президентки ЄК Урсули фон дер Ляйєн прозвучало число втрат України у війні проти росії, яке не відповідає дійсності. Воно може стосуватися не тільки втрат загиблими, а й пораненими військовими та цивільними.