У Зеленського озвучили цифру загиблих на війні з росією [ Редагувати ]
В Офісі президента України уточнили втрати в українській армії у війні з росією. За офіційними даними, налічується від 10 тисяч до 13 тисяч загиблих.
Про це заявив радник ОПУ Михайло Подоляк в ефірі каналу 24.
Так він прокоментував слова президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, яка помилково назвала у десять разів більшу кількість.
"Безперечно, пані Урсула помилилася - це очевидно. Тому вони видалили це відео, прибрали ці цифри - у нас є офіційні оцінки Генштабу, які озвучує верховний головнокомандувач. Вони становлять від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих... Так, у нас більше втрат через поранення", - наголосив посадовець.
Водночас число загиблих мирних жителів - не 20 тисяч. Кількість значно більша, враховуючи масові поховання, які виявляють після деокупації територій.
"Ми говоримо на різних міжнародних майданчиках, що росія воює не з військовими там вона програє війну. Вона воює з цивільним населенням", - додав він.
Раніше у заяві президентки ЄК Урсули фон дер Ляйєн прозвучало число втрат України у війні проти росії, яке не відповідає дійсності. Воно може стосуватися не тільки втрат загиблими, а й пораненими військовими та цивільними.
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