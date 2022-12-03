Російські війська не припиняють обстрілювати Херсонщину і роблять це з усіх видів артилерії. Рашисти гатять по житловим будинкам, руйнують інфраструктуру міста та забирають людські життя.

Внаслідок обстрілів в електромережах Херсону зникла напередодні напруга. Але вже надвечір більша частина міста була знову з електрикою. Про ситуацію в місті докладніше далі.

У звільненому від окупантів Херсоні й досі не спокійно. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та саме місто. У ніч із 30 листопада на перше грудня рашисти гатили з мінометів, артилерії та градів. Є постраждалі та загиблі.

Внаслідок обстрілу загорілося кілька автомобілів, у декількох багатоповерхівках сталася пожежа. Потужні вибухи зруйнували кілька будинків: у квартирах вибило вікна, балконі рами. Пошкодило фасади будівель та дахові покриття.

Галина Лугова, голова Херсонської міської військової адміністрації:

Організовано гарячі чаї людям, надано можливість, хто потребує виїхати. Зараз певна частина людей знаходяться у тих пунктах, де ми запропонували ночівлю.

У результаті зникла напруга в електромережах. Через рашистів люди вкотре залишилися без світла. Проте завдяки героїзму та професіоналізму енергетиків, які одразу стали до роботи та без відпочинку лагодили електролінії, вже надвечір 65 відсотків міста було зі світлом. Не припиняють обстрілювати окупанти та Херсонську область.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Херсонському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів. Обстрілів зазнали зокрема Качкарівка, Матросівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області.

Виживати в складних умовах, які постійно створюють росіяни, жителям міста та області допомагає місцева влада, рятувальники. Підзарядити телефон, скористатися інтернетом або ж просто погрітися люди можуть у "пунктах незламності".

Олександр Хорунжий, речник ДСНС України:

У місті Херсон розгорнуто 18 мобільних пунктів незламності ДСНС, в яких надано допомогу з початку робіт 25 тисяч особам і за добу отримали допомогу близько 2000 осіб.

За інформацією Генштабу Збройних Сил України в Олешках Херсонської області поменшала кількість загарбників та їхньої техніки.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та розосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки - Гола Пристань. Основа частина військ - це мобілізовані особи.

Чи відхід це, і чи влаштовують окупанти масштабний грабунок - поки незрозуміло. Разом з тим, стала відома доля викраденого з Херсонського зоопарку єнота.. Тварина вкусила колаборанта Володимиру Сальдо просто під час розмови зрадника з пропагандистами.

Он многим дал стимул, многие люди пишут нам.. он боится, видишь?.. А! аккуратней, аккуратней, Херс!

Звірі добре відчувають, хто з ними поряд. Єнот продемонстрував ставлення українців до російських заподанців.