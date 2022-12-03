росія збирає "тіньовий флот" танкерів, щоб пом'якшити ефект від нафтових санкцій. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані судноплавних брокерів та аналітиків.

За їхніми оцінками, цього року росіяни придбали понад 100 суден для перевезень сирої нафти, причому йдеться про застарілі танкери.

В основному анонімні купівлі танкерів можна відстежити за значним збільшенням кількості неназваних або нових покупців, які з'являються в реєстрах. Судам, як правило, 12-15 років, і очікується, що вони будуть списані у найближчі кілька років.

Глава російського банку ВТБ Андрій Костін у жовтні говорив, що на розширення танкерного флоту необхідно витратити майже $16,2 млрд.

На думку аналітиків, росії потрібні понад 240 танкерів для підтримки поточного обсягу експорту.

Нагадаємо, країни Євросоюзу, Австралія, а також G7 домовилися встановити стелю цін на російську нафту $60 за барель.

Страховикам, таким як Lloyd's, буде заборонено покривати судна, які перевозять російську нафту - незалежно від їхнього призначення - якщо вона не продається за схемою обмеження цін.