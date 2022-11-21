Україна підвищить плату за транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" - Bloomberg [ Редагувати ]
Україна планує підвищити плату за транзит російської нафти трубопроводом "Дружба". Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на листа, який "Укртранснафта" направила російській "Транснафті".
У листі йдеться про те, що атаки на енергетичну інфраструктуру України призвели до дефіциту електроенергії, підвищення її вартості, а також браку палива та запасних частин. Також зросли ціни на забезпечення безпечних умов праці та захист об'єктів.
"Укртранснафта" з 1 січня планує підвищити тарифи на транспортування сировини до Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну - до 13,60 євро.
Російський оператор підтвердив отримання звернення. У компанії запевнили, що пропозиція вивчається.
росія завдавала масованих ударів по території України 10, 11 жовтня та 15 листопада. Президент України Володимир Зеленський заявив, що майже 10 млн українців залишилися без світла. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, через російські обстріли майже половину енергетичної інфраструктури виведено з ладу.
Нагадаємо, 15 листопада "Укртранснафта" через російські удари та пошкодження трансформаторної станції припинила прокачування російської нафти до Угорщини, Чехії та Словаччини. 16 листопада прокачування палива відновили.
по темі
Прокачування нафти трубопроводом "Дружба" було відновлено. Про це на пресконференції у Белграді повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. На нафтопроводі проводяться "технічні роботи, щоб забезпечити відновлення поставок за цілком нормального тиску". "Транснафта" також підтвердила поновлення прокачування нафти трубопроводом
Щонайменше 5 мільйонів людей в Україні втратили роботу. У сусідній Польщі зараз близько 1,5 млн українців нині перебувають за програмою тимчасово захисту. Про це заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна під час Польсько-Українського економічного форуму
Генеральний директор найбільшої в Україні приватної енергетчної компанії ДТЕК Максим Тимченко закликає українців подумати про варіант виїзду за кордон
Компанія "СО2", що входить до азотного бізнесу Group DF, розпочала постачання вуглекислого газу (СО2) на європейський ринок
Термінал, згідно з планом, прийме перший танкер у січні 2023 року. До нього зможуть причалювати так звані плавучі регазифікаційні установки (FSRU), через які паливо вже закачуватиметься в газову інфраструктуру Німеччини. Його потужність - 7,5 млрд кубометрів на рік