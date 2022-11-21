Україна планує підвищити плату за транзит російської нафти трубопроводом "Дружба". Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на листа, який "Укртранснафта" направила російській "Транснафті".

У листі йдеться про те, що атаки на енергетичну інфраструктуру України призвели до дефіциту електроенергії, підвищення її вартості, а також браку палива та запасних частин. Також зросли ціни на забезпечення безпечних умов праці та захист об'єктів.

"Укртранснафта" з 1 січня планує підвищити тарифи на транспортування сировини до Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну - до 13,60 євро.

Російський оператор підтвердив отримання звернення. У компанії запевнили, що пропозиція вивчається.

росія завдавала масованих ударів по території України 10, 11 жовтня та 15 листопада. Президент України Володимир Зеленський заявив, що майже 10 млн українців залишилися без світла. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, через російські обстріли майже половину енергетичної інфраструктури виведено з ладу.

Нагадаємо, 15 листопада "Укртранснафта" через російські удари та пошкодження трансформаторної станції припинила прокачування російської нафти до Угорщини, Чехії та Словаччини. 16 листопада прокачування палива відновили.