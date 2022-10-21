Офіційні особи США можуть спробувати встановити граничну ціну на нафту, що експортується з росії вище 60 доларів за барель, що є вищим рівнем, ніж повідомлялося раніше. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання повідомляє, що це ґрунтується на виступах та посиланнях на історичні дані про ціни, які офіційні особи заявили, що будуть використовувати як частковий орієнтир. Попередні обговорення плану, розробленого міністерством фінансів США в рамках ширшої міжнародної реакції на вторгнення росії в Україну, були зосереджені на стелі від 40 до 60 доларів.

США шукали ціну, яка була б досить високою, щоб покрити виробничі витрати та стимулювати продовження виробництва. Тим часом президент рф володимир путін та інші російські офіційні особи заявили, що не продаватимуть газ країнам, які підтримують обмеження, яке піддається критиці з боку інсайдерів галузі і навіть деяких союзників США як непрацездатного.

Вища стеля урізала б одну з публічно заявлених цілей плану, яка полягає в тому, щоб позбавити Москву доходів від нафти, які допомагають фінансувати війну. Проте це також відповідатиме іншій меті обмеження - утриманню російської нафти на ринку - з наближенням проміжних виборів у США та зростанням цін на бензин. Міністр фінансів Джанет Йеллен та її заступник Уоллі Адейемо неодноразово вказували на історичні ціни на російську нафту, як орієнтир при встановленні межі. Також США мають намір добиватися введення стелі цін на нафту рф на рівні 60 доларів за барель, прагнучи зберегти російське паливо на світовому ринку.

Представник міністерства фінансів Майкл Гвін заявив: