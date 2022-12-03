ЗСУ підняли на лівому березі Херсонської області прапор України (відео) [ Редагувати ]
Українські військові здійняли перший державний прапор на лівобережній частині Херсонської області. Про це повідомляється у Facebook підрозділу "Карлсон".
Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу "Карлсон" - це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонської області. Операція завершилася успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців. Все буде Україна!
Судячи з опублікованого відео, прапор встановлений на стрілі річкового портового крана, і завдяки цьому його видно на сотні метрів навколо.
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