Олег Сенцов знову став батьком (фото) [ Редагувати ]
Колишній бранець кремля Олег Сенцов вчетверте став батьком. Про народження сина Дем’яна режисер, а нині воїн, повідомив у соцмережах.
В ці важкі для нас усіх часи, мало буває світлих подій. Але, життя, яке ми боронимо, обов’язково візьме верх. Дякую, кохана, за нашого Дем’яна!
Сенцов опублікував фото дружини Вероніки Вельч з немовлям.
Вероніка Вельч з Дем’яном
Олег Сенцов і юристка Вероніка Вельч одружилися у липні 2022 року. Перший чоловік Вероніки - колишній координатор руху "Чесно", політичний консультант Андрій Круглашов. У Вероніки й Андрія є спільна дитина.
Від першої дружини Алли, яка мешкає в окупованому Криму у 46-річного Сенцова є двоє дітей: донька Аліна (2002 року народження) та син Владислав (2004 р. н.).
Також режисер має двохрічну доньку Емму, яку йому народила поетеса й громадська діячка Юлія Бабич.
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