Олег Сенцов показав "подарунок" від російських окупантів (фото) [ Редагувати ]
Український режисер Олег Сенцов, який зараз захищає країну на передовій, показав "подарунок" від російських окупантів.
Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
На знімку Сенцов тримає уламок російського снаряда в руках. Він стояв у напівзруйнованій будівлі у військовій амуніції.
Також він зазначив, що це були наслідки ранкового обстрілу.
"От такими "подарунками" засипають нас вранці окупанти", - підписав знімок Сенцов.
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