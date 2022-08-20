Український режисер Олег Сенцов, який зараз захищає країну на передовій, показав "подарунок" від російських окупантів.

Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

На знімку Сенцов тримає уламок російського снаряда в руках. Він стояв у напівзруйнованій будівлі у військовій амуніції.

Також він зазначив, що це були наслідки ранкового обстрілу.

"От такими "подарунками" засипають нас вранці окупанти", - підписав знімок Сенцов.