Жертвами окупантів стали 9 400 мирних українців, у тому числі 461 дитина - МВС [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення загинули 9 400 українців, серед яких - 461 дитина. Ще 6 800 громадян отримали поранення. Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
За даними Національної поліції, загинуло понад 9 400 мирних жителів і ще близько 6 800 травмовані. Серед них, на жаль, є й діти: від початку вторгнення росії в Україну загинула 461 дитина.
За словами Єніна, ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Наразі відсутнє енергопостачання у 507 населених пунктах у восьми регіонах нашої держави.
Найбільше страждають Харківщина, де знеструмлено 112 населених пунктів, Донеччина та Херсонщина - понад 90, Миколаївщина - 82, Запорізька область - 76, Луганська - 43.
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