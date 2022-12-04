Опинились в оточенні: нові подробиці загибелі грузинських добровольців під Бахмутом [ Редагувати ]
Добровольці з Грузії, про загибель яких стало відомо сьогодні, потрапили до оточення окупантів під Бахмутом. Також було поранено грузинського командира.
Про це повідомляє в Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмака.
"Протягом останніх днів в оточенні під Бахмутом опинилася група воїнів, наших українців та грузинських добровольців з 57-ї бригади", - розповів він.
За словами Єрмака наразі відомо про пораненого грузинського командира та п‘ятьох загиблих грузинських бійців.
по темі
Від початку повномасштабної війни окупанти втратили в Україні близько 200 000 своїх військових
Українські військові продовжують активно просуватися у бік Сватового, знищуючи пункти дислокації та склади окупантів
30 листопада спалахнула масштабна пожежа, повідомляється про спалах резервуарів з нафтопродуктами
Чоловіки працювали охоронцями. Один з місцевих жителів сказав, що вони нібито шпигували за російськими військовими
На Бахмутському напрямку, де українські військові героїчно тримають оборону, російські окупанти здійснюють до 10 штурмів протягом дня та трохи менше вночі