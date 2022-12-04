Добровольці з Грузії, про загибель яких стало відомо сьогодні, потрапили до оточення окупантів під Бахмутом. Також було поранено грузинського командира.

Про це повідомляє в Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмака.

"Протягом останніх днів в оточенні під Бахмутом опинилася група воїнів, наших українців та грузинських добровольців з 57-ї бригади", - розповів він.

За словами Єрмака наразі відомо про пораненого грузинського командира та п‘ятьох загиблих грузинських бійців.