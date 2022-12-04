Останніми днями у Польщі активізувалася інформаційна кампанія, мета якої - спровокувати у поляків небажання допомагати Україні, заявила польська розвідка.

Про це повідомляється в Twitter представника офісу координатора спецслужб Польщі Станіслава Жарина.

За словами Жарина, основне пропагандистське посилання кампанії зосереджено на тезі, що українці нібито становлять загрозу для польського суспільства.

"Виявлено спроби поширювати брехню про українців та їхнє перебування у Польщі, а також маніпулювання обставинами різних подій чи поширення інсинуацій. Мета цих дій - змусити поляків відмовитися від підтримки України", - пише представник розвідки.

Він додає, що спецслужби Польщі вважають на сьогодні пріоритетним завданням кремля припинення допомоги, яку Захід надає Україні.

"Для цього Кремль використовує політичні, військові та пропагандистські заходи, бажаючи, щоб це призвело до ізоляції України", - констатує Жарин.