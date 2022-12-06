У вівторок вранці, 6 грудня, посольство України у столиці Румунії, Бухаресті, отримало два підозрілі конверти. Про це повідомляє видання Digi24.

Знахідку виявили близько 11 ранку за місцевим часом. Поліція виїхала на місце події, щоб убезпечити територію. На місці також перебувають піротехнічні групи для проведення конкретних перевірок.