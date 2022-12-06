У посольстві України в Румунії знайшли два підозрілі конверти [ Редагувати ]
У вівторок вранці, 6 грудня, посольство України у столиці Румунії, Бухаресті, отримало два підозрілі конверти. Про це повідомляє видання Digi24.
Знахідку виявили близько 11 ранку за місцевим часом. Поліція виїхала на місце події, щоб убезпечити територію. На місці також перебувають піротехнічні групи для проведення конкретних перевірок.
Групи вибухотехніків виїхали до посольства України сьогодні після дзвінка на лінію 112, в якому йшлося про те, що було отримано кілька підозрілих конвертів. Піротехніки розпочали стандартну процедуру їх дослідження. Після проведення піротехнічного контролю буде зрозуміло, чи потрібно їх вилучати та безпечно транспортувати.
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