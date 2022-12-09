В окупованому Бердянську пролунали вибухи: що відомо [ Редагувати ]
В тимчасово окупованому Бердянську вже вдруге за день були чутні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Повідомляється, що звуки вибухів та автоматної черги чутно з боку аеропорту.
При цьому місцеві заявляють про можливу роботу ППО.
Зазначимо, що офіційної інформації про вибухи у Бердянську поки немає.
по темі
Збройні сили України завдали удару по двох російських авіабазах в Енгельсі та під Рязанню за допомогою модифікованих українськими фахівцями безпілотних апаратів
У четвер, 8 грудня, у Харкові пролунали звуки вибухів
На авіабазі в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було чути вибухи, також виникла пожежа
рагедія сталася вдень 7 грудня в Олевській громаді. На дорозі між селами Сущани та Копище підірвався автомобіль "Форд Транзит", в якому перебувало місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина. Через трагічну подію сиротами залишились 8 дітей, усі неповнолітні
У четвер, 8 грудня, у Бєлгородській області рф виникла сильна пожежа. Місцеві жителі заявляють про "приліт"