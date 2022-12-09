В тимчасово окупованому Бердянську вже вдруге за день були чутні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що звуки вибухів та автоматної черги чутно з боку аеропорту.

При цьому місцеві заявляють про можливу роботу ППО.

Зазначимо, що офіційної інформації про вибухи у Бердянську поки немає.