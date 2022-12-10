Навіщо путін постійно закликає Україну до переговорів: в ISW озвучили відповідь [ Редагувати ]
Президент рф володимир путін постійно використовує заклики до переговорного процесу, аби ізолювати Україну від підтримки західних партнерів.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що російський диктатор прагне використитати будь-яке припинення вогню та вікно для діалогу, щоб дати своїм військам час для відновлення сил, таким чином позбавивши Україну ініціативи.
"Однак угода про припинення вогню, яка досягнеться достатньо швидко, щоб дозволити військам рф відпочити та переозброїтися цієї зими, вкрай малоймовірна", - вказують у ISW.
Фахівці підкреслили, що для переговорів про тривале припинення вогню на всьому театрі бойових дій потрібен час, а росія та Україна перебувають надзвичайно далеко одна від одної для будь-якої такої угоди.
"Більш імовірно, що путін розпалює дискусії про припинення вогню насамперед як частину інформаційної операції, спрямованої на посилення розколу між Україною та її прихильниками, зображуючи Київ таким, що не бажає розмовляти", - додали в Інституті вивчення війни.
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