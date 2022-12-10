Мінус 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати рф [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські війська минулої доби ліквідували ще 370 окупантів та чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни втрати росії становили 93 760 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 93 760 (+370) осіб ліквідовано,
- танків - 2940 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 5917 (+5) од.,
- артилерійських систем - 1927 (+1) од.,
- РСЗВ - 397 (+2) од.
- засоби ППО - 211 (+0) од.,
- літаків - 281 (+0) од.,
- вертольотів - 264 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1603 (+0),
- крилаті ракети - 592 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4535 (+4) од.,
- спеціальна техніка - 167 (+3).
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